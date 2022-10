Diego Simeone is duidelijk: "Het kan me niet schelen wat ze van me denken"

Atletico Madrid is op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Champions League, maar coach Diego Simeone luistert niet naar wat men over hem te zeggen heeft.

Diego Simeone kreeg gisteren op een persconferentie heel wat vragen over de kritiek die hij heeft gekregen na de uitschakeling in de Champions League. De trainer van Atletico was zeer duidelijk: "Je moet alles geven voor deze club, zodra je er deel van uitmaakt. Ik denk aan niets anders dan wat er voor ons ligt. We moeten zaterdag (tegen Cadiz, 16.15 uur) een grote wedstrijd spelen en vooral hard blijven werken" .

"Zoals een grote Spaanse schrijver zo goed zei: 'Het kan me niet schelen wat ze van me denken'. Ik ben nog steeds dezelfde, ik blijf in deze gemoedstoestand. Ik denk dat het team het goed doet. Het heeft nog steeds die spelidentiteit die het zo goed kenmerkt tijdens een wedstrijd. We moeten deze moeilijke periode te boven zien te komen. Dat proberen we door sterk en kalm blijven door te werken. Dat is het enige dat momenteel telt," concludeerde Simeone.