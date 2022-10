Een nieuw schandaal ontploft in Qatar, minder dan een maand voor het WK voetbal

Voor sommigen is dit nieuwe schandaal de laatste druppel.

Nu het Wereldkampioenschap voetbal over minder dan een maand begint, zit Qatar midden in een nieuw schandaal. Volgens persbureau Reuters heeft Qatar afgelopen woensdag besloten duizenden buitenlandse werknemers van de bouwplaatsen van het WK uit hun huizen te zetten. Gemeenteambtenaren zouden de bewoners van een gebouw in de wijk Al Mansoura hebben gevraagd om binnen twee uur te vertrekken.

Volgens een Qatarese regeringsfunctionaris werden de uitzettingen uitgevoerd in overeenstemming met plannen om de gebieden van Doha op lange termijn te reorganiseren. Volgens de ambtenaar worden de mensen nu ondergebracht in "veilige en geschikte" gebouwen. Dit is het zoveelste schandaal voor Qatar en de organisatoren van het toernooi, amper drie weken voor de bal aan het rollen gaat.