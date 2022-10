Voormalig en bekritiseerde technisch manager van Beerschot vindt een nieuwe uitdaging

Sander Van Praet was mee bij de fans kop van jut voor het slechte transferbeleid bij Beerschot vorig seizoen. Dit resulteerde erin dat beide partijen uit elkaar gingen op het einde van het vorige seizoen.

Hij gaat aan de slag bij het Belgische bedrijf Double Pass dat zowel voetbalclubs als federaties begeleidt wereldwijd. “Sander zal een leidende rol opnemen in ons project met Voetbal Vlaanderen over kwaliteitsgarantie. Hij wordt ook betrokken in onze wereldwijde projecten”, klinkt het bij Double Pass.

WELKOM SANDER!



We are very pleased to welcome @vanpraets to the @doublepass Team. Sander will be taking a leading role in our project with Football Flanders on Quality Assurement and will also be involved in other worldwide projects. pic.twitter.com/kMT1VyCmbU