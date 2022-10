Carl Hoefkens geeft meer uitleg over de niet-selectie van Roman Yaremchuk

Roman Yaremchuk zat voor de wedstrijd tegen KV Oostende niet in de selectie. Trainer Carl Hoefkens gaf na de wedstrijd daar meer uitleg over.

"Op dit moment verschillen we van mening over de invulling van de spitspositie. Ik wil meer drive en goesting zien en op dit moment zitten we niet op dezelfde golflengte. Maar in de toekomst zal dat zeker in orde komen. Er is geen structureel probleem", aldus Carl Hoefkens over Roman Yaremchuk op de persconferentie na de wedstrijd tegen KV Oostende.

De recordaankoop zal in de toekomst nog kansen krijgen van Hoefkens. De volgende afspraak is dinsdag tegen Bayer Leverkusen. Het wordt afwachten of Yaremchuk de selectie zal halen. Dat wordt maandagochtend in principe pas beslist.

Yaremchuk kwam afgelopen zomer voor 16 miljoen euro over van Benfica. Vooralsnog kon hij nog niet echt potten breken. Hij scoorde 2 keer en gaf 2 assists, maar hij telde nog maar 6 basisplaatsen en speelde nog geen enkele keer de volledige wedstrijd.