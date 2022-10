"Hij zal zich goed voelen nu": Wouter Vrancken was streng op arbitrage na uitsluiting El Khannouss, wat denkt Gumienny?

Bij KRC Genk werd Bilal El Khannouss uitgesloten. En dat leverde achteraf heel wat deining op bij de Limburgers.

Bilal El Khannouss had al een gele kaart te pakken, toen hij iets te nadrukkelijk ging tellen en zo een tweede gele kaart kreeg van de arbitrage.

"Refs hebben andere prioriteiten. Het gaat soms echt nergens meer over", had Wouter Vrancken de uitsluiting erg streng gevonden. "Dat ik zelf ook nog geel kreeg? De ref zal zich goed voelen nu."

Streng, maar rechtvaardig

Ex-topscheidsrechter Serge Gumienny is dan weer duidelijk: "Het is streng, maar de refs hebben instructies gekregen hierover. Spelers moeten niet zeggen wat een arbiter moet doen", klinkt het in Het Belang van Limburg.

"Verboomen heeft zijn bewegingen geïnterpreteerd als een vraag naar een gele kaart voor de tegenpartij. Het is strikt, maar hij heeft over de grond van de zaak gelijk dat hij daarvoor geel geeft."