Rafael van der Vaart over Nederlandse spits: "Als ik hem zie, denk ik vaak: hij kan niet voetballen"

Rafael van der Vaart was in Nederland te gast als analist in Studio Voetbal. Daar deed hij enkele opvallende uitspraken.

"Als ik Luuk de Jong zie, denk ik vaak: 'Hij kan niet voetballen'. Dat meen ik echt", vertelde Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. Hij toonde onder meer een controle van de Jong op een hoge bal die meters van zijn voet sprong. "Kijk, dat soort dingen zie je geen goede spits doen. Het is echt matig. De Jong moet de ballen echt voor doel krijgen." Later kreeg de Jong ook een bal voor doel en hij scoorde. "Dat is de reden waarom hij naar het WK moet", ging van der Vaart verder. "Niemand is beter in afwerken voor doel dan hem. Dat is zijn grootste kwaliteit." PSV won dankzij onder meer een doelpunt van de Jong met 3-0 van NEC. Ze staan 2e met 27 punten. Dat is 1 punt minder dan Ajax dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.