Analist ziet het duidelijk: "Club was een burcht, maar nu grote defensieve zorgen" en "Zijn optreden is zorgwekkend"

Het ging Club Brugge wekenlang meer dan voor de wind. Maar plots zijn er toch wat twijfels ontstaan. Dat zien ook de analisten.

Een dubbele voorsprong weggegeven tegen Union SG, vier goals geslikt tegen Porto en ook Oostende langer in de match gehouden dan nodig.

Defensieve foutjes, gemiste strafschoppen, ... Alle ingrediënten waren aanwezig bij Club Brugge de voorbije week.

Defensieve zorgen

"Er zijn grote defensieve zorgen door een paar afwezigen. Club was een burcht in de Champions League met 4 matchen zonder tegengoal, op een week tijd krijgen ze plots 8 doelpunten tegen", is Peter Vandenbempt duidelijk bij Sporza.

"Vooral het optreden van Boyata is zorgwekkend. Hij werd gehaald als international, als een grote versterking. Het was een transfer waar heel wat vragen over werden gesteld, want hij bleef nooit voor een lange periode foutloos. Morgen in Leverkusen staat hij opnieuw onder een vergrootglas.