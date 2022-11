De Ketelaere wordt weer onder de loep genomen: "Hij is momenteel bang, bang om te voetballen"

Het wil voorlopig nog niet echt lukken voor Charles De Ketelaere bij AC Milan. De duurste zomeraankoop van de Rossoneri wordt dan ook bij elke wedstrijd onder de microscoop genomen.

La Gazzette dello Sport gaf hem een vijf voor zijn invalbeurt tegen Torino, een match die verloren werd. “Bemoedigende eerste minuten van De Ketelaere. Hij zocht de bal en probeerde twee keer gevaarlijk te zijn. Maar na verloop van tijd verdween hij opnieuw. Hij gaf slechts dertien passes en was goed voor amper één dribbel. Gevolg: nul dreiging richting Torino.”

De toonaangevende sportkrant liet ook Arrigo Sacchi, legendarisch coach van AC Milan, zijn mening geven. “Op dit moment is Charles een verwarde jongen”, aldus de Italiaan. “Maar je moet geduld hebben met hem. Hij is momenteel bang, bang om te voetballen. Als hij op het veld komt, dan doet hij dat met de angst om zich te moeten tonen. Ik hoop dat De Ketelaere snel zijn kwaliteiten kan laten zien.”

Hij is verlegen

Fabio Capello, nog een iconische coach van het Italiaanse voetbal, liet er ook zijn licht al over schijnen. "Op dit moment speelt hij langzamer dan de meeste van zijn ploegmaats. Ik volgde hem in het verleden al en zag De Ketelaere fantastische dingen doen. Dingen die hij momenteel niet doet, omdat hij verlegen is. Oké, hij komt terug uit een blessure, maar hij mist nog iets op dit moment."