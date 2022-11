Lukaku neemt opvallende beslissing: hij zet alles op WK en speelt niet meer voor Inter komende weken

Iedereen heeft dezelfde mening: zonder Romelu Lukaku kunnen we weinig gaan doen op het WK. De spits van Inter heeft nu zelf een beslissing genomen: hij zet alles op alles om fit op het WK te verschijnen en speelt niet meer voor Inter.

Lukaku is gisteren afgereisd naar België nadat hij een hamstringblessure opliep. Hij zal de komende weken intensief revalideren bij Lieven Maesschalck en zal nauw opgevolgd worden door de medische staf van de nationale ploeg. In principe blijft hij gewoon hier tot de afreis naar Qatar.

De oefenwedstrijd tegen Egypte in Koeweit zal normaal gezien nog te vroeg komen, maar de hoop is om hem in orde te krijgen voor de tweede en derde groepswedstrijd tegen respectievelijk Kroatië en Marokko.