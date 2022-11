Toptransfer deze winter? 'Twee verrassende kandidaten duiken op voor Eden Hazard'

Eden Hazard komt maar niet meer weg van de bank bij Real Madrid. Zorgelijk met oog op het WK, maar ook voor zijn eigen carrière.

Eden Hazard komt maar zelden in de plannen voor van Real Madrid en zowel in LaLiga als in de Champions League speelt hij nauwelijks mee momenteel.

En dus komt er mogelijk een transfer aan, zodat de Rode Duivel opnieuw wat meer aan spelen kan toekomen.

Italië of Engeland?

Deze winter zou hij mogelijk al andere oorden kunnen opzoeken. Er zijn alvast de nodige ploegen die hem willen inlijven.

Volgens OKDiario zit Juventus nadrukkelijk op hem te azen, terwijl Defensa Central denkt dat Aston Villa heel wat in hem ziet. En er zijn natuurlijk nog vele andere clubs die geïnteresseerd zijn in het profiel van Hazard. Mogelijk hangt een en ander ook af van het WK.