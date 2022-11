🎥 Supermarktketen Jumbo komt met wel heel controversiële reclame voor WK in Qatar en krijgt veel kritiek

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft een promotiefilmpje gemaakt voor het WK in Qatar. Maar daar hebben ze heel wat kritiek op gekregen. In het filmpje zijn immers bouwvakkers te zien die de polonaise dansen.

Vrij ongelukkig na alles wat al over de organisatie van het WK in Qatar naar boven is gekomen. Honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden, gastarbeiders hebben er het leven gelaten bij de bouw van de stadions. Daarnaast zijn de leefomstandigheden van die gastarbeiders er schrijnend te noemen. Uiteraard krijgt Jumbo op sociale media dan ook de wind van voren.