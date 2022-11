Net op tijd voor Europees duel en topper tegen Ajax? Belg Yorbe Vertessen sluit opnieuw aan bij PSV

Goed nieuws vanuit Eindhoven: de Belgische aanvaller Yorbe Vertessen sluit bij PSV weer aan en reist mee af met de spelersgroep naar Noorwegen voor de laatste groepsmatch in Europa.

Het is een seizoen met ups en downs voor Yorbe Vertessen. Bij momenten heeft hij zijn potentieel al kunnen laten zien, maar er was ook de maand augustus die hij door blessure al aan zijn neus voorbij zag gaan en tegen Heerenveen viel onze landgenoot uit met spierklachten.

PSV meldde dat het herstel wel enkele weken in beslag kon nemen, maar de 21-jarige spits mogelijk wel nog voor de jaarwisseling in actie zou kunnen komen. Dat was zo'n drie weken geleden. En kijk, nu maakt Vertessen deel uit van de groep voor de verplaatsing naar Bodø/Glimt.

Afwachten maar of trainer Van Nistelrooy Vertessen op korte termijn daadwerkelijk ook meteen weer speelminuten gunt. PSV is alleszins al verzekerd van Europese overwintering. Daarom zal ook de volgende speeldag in de Eredivisie al in het achterhoofd gehouden worden. Komende zondag trekken de Eindhovenaren naar de Johan Cruijff ArenA voor de topper tegen Ajax.