Rangers, dat Union uitschakelde, heeft zich in de geschiedenisboeken gespeeld van de CL (alleen wel héél negatief)

Rangers speelde de slechtste groepsfase ooit. De Schotten scoorden slechts 2 keer in 6 matchen en incasseerden liefst 22 tegengoals. Dat is een diepterecord: -20. Het stoot Dinamo Zagreb van de troon: de Kroaten hadden in 2011-2012 een doelsaldo van -19.

De Rangers kregen in deze campagne nog concurrentie van Viktoria Pilzen, maar na 6 nederlagen klokken de Tsjechen af met een negatief doelsaldo van "slechts" -19 (5 gemaakte goals, 24 tegen).

❌ 4-0 vs Ajax

❌ 3-0 vs Napoli

❌ 2-0 vs Liverpool

❌ 7-1 vs Liverpool

❌ 3-0 vs Napoli

❌ 3-1 vs Ajax#UCL