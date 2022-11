'Nieuwe coach wil grote kuis houden: Adnan Januzaj mag in januari al opnieuw vertrekken'

Adnan Januzaj (27) heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar Sevilla.

Adnan Januzaj was einde contract bij Real Sociedad deze zomer. Hij trok eind augustus naar Sevilla, maar veel spelen deed hij daar nog niet.

Afgelopen weekend mocht hij zijn eerste minuten maken in La Liga met een basisplaats tegen Rayo Vallecano, maar werd in de rust al vervangen. In de Champions League mocht hij drie keer invallen.

Maar ook Sevilla doet het slecht. Het staat voorlopig op een degradieplaats in Spanje en nam al afscheid van coach Julen Lopetegui. Jorge Sampaoli nam over en die wil een nieuwe start maken.

Volgens Fichajes mag Januzaj dan ook als eerste vertrekken, en dat al in januari. De Belg zou ook geen probleem maken van een vertrek en zou kunnen terugkeren naar Real Sociedad.