Degradatiestrijd primeert op jackpot: 'Leicester City laat Tielemans in januari niét vertrekken'

Youri Tielemans is aan zijn laatste maanden bezig in het shirt van Leicester City. Er zijn geïnteresseerden genoeg, maar een wintertransfers behoort niét meer tot de mogelijkheden.

Of beter gezegd: er zal een niet te weigeren bod moeten komen om Youri Tielemans in januari weg te plukken bij Leicester City. Dat weten de Engelse kranten. The Foxes zijn niet van plan om in te gaan op eender welke aanbieding om toch nog iets te verdienen aan de Rode Duivel.

Tielemans kan in juni dan wel gratis naar buiten wandelen, maar dat doet er voor Leicester eventjes niet toe. De blauwhemden kenden een rampzalige seizoensstart en verkeren in acute degradatienood. En het behoud primeert op snel geld via een transfer.