RB Leipzig dient tegen de Poolse politie een klacht in: "Disproportionele toegangscontroles"

De wedstrijd Shakhtar Donetsk - RB Leipzig werd door de oorlog in Oekraïne in Warschau afgewerkt. De wedstrijd zal nog een staartje krijgen.

Na de wedstrijd klaagden verschillende supporters over de Poolse politie. Bij de toegangscontroles werder verschillende supporters in hun ondergoed gecontroleerd en met een zaklamp beschenen. En dat in het zicht van iedereen. Zo wist de lokale Duitse krant Leipziger Volkszeitung te vertellen.

RB Leipzig diende ook officieel een klacht in. "Voor de wedstrijd kwam het tot disproportionele toeganscontroles van onze supporters in het uitvak. We veroordelen deze vorm van controles en hebben bij de UEFA een klacht ingediend over de volgens ons te strenge toegansprocedure", klinkt het bij de club.

"De controles werder eerst door lokale veiligheidsmensen en dan door de Poolse politie uitgevoerd", ging het verder. "Vooral de controles van de politie waren disproportioneel. Zo werden fans in hun ondergoed met een zaklamp beschenen."