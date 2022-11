Vincent Kompany trots na de spectaculaire zege van Burnley: "De manier waarop maakt het nog mooier"

Vincent Kompany zag Burnley winnen dankzij doelpunten in de 91e en 100e minuut. Achteraf was hij heel trots.

"Ik denk dat we deze match verdiend winnen", vertelde Vincent Kompany na de wedstrijd tegen Rotherham. "En de manier waarop, met al de drama, maakt het nog mooier. We creëerden veel kansen. En eigenlijk leverden we een goede prestatie af."

Benson scoorde de gelijkmaker in de 91e minuut. "Hij toonde nu al wat hij ons kan bijbrengen", sprak Kompany vol lof over hem. "Maar eigenlijk is hij zich nog volop aan het aanpassen."

"Ik kijk er echt naar uit om dit traject met hen af te leggen. Ook om hen te helpen om beter te worden. Dat is een van de leukste dingen van het trainersvak", besloot Kompany.