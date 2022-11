Burgemeester Milaan: "Het nieuwe stadion? Nog een jaar wachten tot het besluit wordt genomen"

In Milaan zijn ze bezig om San Siro te vervangen, maar Inter Milaan en AC Milan zullen nog wat geduld moeten hebben.

"Op dit moment is er een publiek debat over het nieuwe stadion bezig", aldus Giuseppe Sala, de burgemeester van Milaan, in La Gazzetta dello Sport. "Op 18 november krijgen we daar de resultaten van en dan zullen we die in de gemeenteraad bespreken. De gemaakte opmerkingen zullen we moeten aanvaarden of verwerpen."

Daarna volgt de volgende stap in het stadiondossier. "De raad zal beraadslagen", ging Sala verder. "Ook hebben Inter Milaan en AC Milan dan een taak. Ze moeten het uitvoerende project opbouwen en ook beter uitleggen hoe ze San Siro willen ontmantelen."

Er wordt verwacht dat de raad pas over een jaar zal beslissen. Het zal dus nog enige tijd duren vooraleer San Siro zal verdwijnen.