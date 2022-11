Manchester United wil sleutelspeler niet laten gaan en wil zijn contract verlengen

Marcus Rashford die recent nog zijn 100e doelpunt voor Manchester United scoorde, is een van de sleutelspelers in het systeem van trainer Erik ten Hag. Ten Hag wil Rashford koste wat het kost niet laten gaan.

Afgelopen zomer wou PSG hem nog binnenhalen, maar Man U wil Rashford behouden en wil zijn contract verlengen. Het contract van Rashford loopt nog tot het einde van dit seizoen en ze willen een nieuw meerjarig contract met hem onderhandelen. Als dat niet lukt is er nog altijd een alternatief. De optie voor een extra jaar van Rashfords huidige contract kan nog altijd gelicht worden.

Manchester United have not changed their position on Rashford: he won't leave as free agent in 2023 as he's key part of ten Hag's project. New long term deal, to be discussed soon. 🔴 #MUFC



Plan B would be to activate one-year option clause.



