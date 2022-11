Dortmund-talent denkt nog niet aan vertrekken ondanks aflopend contract

"Ik speel al zeven jaar bij Dortmund, het voelt als thuis aan", aldus de 17 jarige spits. Zijn prestaties momenteel zijn te danken aan de trainer, "Ik ken de club goed en de trainer heeft vertrouwen in mij."

In twaalf wedstrijden dit seizoen heeft de jonge speler 6 doelpunten gemaakt en 4 assists gegeven. Dat zijn zeer mooie statistieken. Zijn huidige marktwaarde bedraagt 15 miljoen euro volgens transfermarkt, maar andere clubs zullen waarschijnlijk veel meer moeten betalen in de toekomst als ze Moukoko willen weghalen.

Moukoko's contract loopt eind dit seizoen af, maar alles doet blijken dat er wel een verlenging zit aan te komen.

