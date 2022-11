Mbokani had zichzelf wel als sidekick van Fabio Silva willen zien: "De directie heeft tijdens de mercato duidelijk slechte keuzes gemaakt"

Dieumerci Mbokani maakt het tegenwoordig de verdedigers in de Challenger Pro League lastig. De Congolese spits meent echter wel dat hij nog steeds zijn plaats in 1A heeft. Bijvoorbeeld Anderlecht had hem goed kunnen gebruiken.

Als sidekick van Fabio Silva zou hij het goed doen, zegt hij zelf. "Hij heeft talent, dat zie je, maar hij heeft iemand naast zich nodig", aldus Mbokani in Het Nieuwsblad. "Kijk naar petit Barry (spitsbroeder bij Beveren). Ook een goeie speler, maar hij is nog jong, dus ik probeer hem bij te staan met tips. Samen vormen we een sterk duo.”

Anderlecht volgt hij trouwens nog steeds. En de malaise doet pijn. "Uiteraard, want ik heb daar heel mooie tijden beleefd. Ik begon er mijn carrière en won er drie titels en de Gouden Schoen. Maar ik zou niet te veel naar de coach kijken. Er waren misschien redenen om Mazzu te ontslaan, maar je moet vooral kijken naar wat er op het veld staat. Het ontbreekt Anderlecht aan ervaren klassespelers."

"Voorin heb je Refaelov, achterin Vertonghen en Wesley (Hoedt, red.), maar verder? De directie heeft tijdens de mercato duidelijk slechte keuzes gemaakt. De scouting is echt een probleem. Als je vergelijkt met vroeger: toen was er veel meer concurrentie. Het was haast ­onmogelijk om in onze ploeg te geraken.”

En geld lost volgens hem niet alles op. "Zolang je je rekrutering niet op orde hebt, kan je geen kampioen spelen.”