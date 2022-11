🎥 Gareth Bale helpt Los Angeles FC aan titel in MLS met doelpunt in minuut 129 (!)

Hoe zou het nog zijn met Gareth Bale? Het is een vraag die we ons om de zoveel weken stellen. De Welshman speelt momenteel bij Los Angeles FC en die competitie volgen we toch wat minder.

Afgelopen nacht stond in de Verenigde Staten de finale van de Major League Soccer, oftewel MLS, op het programma waarin Los Angeles FC het opnamen tegen Philadelphia Union. Bij de thuisploeg zitten met Carlos Vela, Gareth Bale en Giorgio Chiellini enkele bekande namen maar de laatste twee begonnen de finale op de bank. LAFC was vooraf favoriet en kwam ook tweemaal op voorsprong maar de bezoekers uit Philly kwamen tweemaal op gelijke hoogte waardoor er verlengingen gespeeld moesten worden. In die verlengingen kreeg doelman Maixme Crépau van de thuisploeg een rode kaart én maakten de bezoekers de 2-3 in de 124e minuut. Game over voor LAFC? Nee, de ingevallen Gareth Bale kopte LAFC richting een delirium door in minuut 128 de 3-3 gelijkmaker te scoren en strafschoppen af te dwingen. In de strafschoppen haalde LAFC het met 3-0. HE'S GARETH ******* BALE. #ForLosAngeles pic.twitter.com/yqqi67RSdz — LAFC (@LAFC) November 5, 2022 ILIE. PANDEMONIUM. pic.twitter.com/v5HSDvu9Ic — LAFC (@LAFC) November 5, 2022