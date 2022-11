Bundesliga-Belg blijft hopen op selectie: "WK is een droom voor mij"

Op enkele jaren tijd heeft Dodi Lukebakio al heel wat clubs gekend. De winger speelt sinds afgelopen zomer vast bij Hertha Berlijn en hoopt dat zijn prestaties goed genoeg zijn voor een WK-selectie.

Begonnen bij Anderlecht, dan naar Toulouse, Charleroi, Watford, Düsseldorf, Hertha, Wolfsburg en opnieuw Hertha. Doorheen de jaren is Lukebakio al heel wat verhuurd en verkocht geweest. Dit seizoen speelde hij al dertien wedstrijden in de Bundesliga, goed voor 6 doelpunten en 1 assist. Eén van die doelpunten was gisteren nog in een 2-3 nederlaag tegen Bayern München.

De rechtsbuiten werd in 2020 voor de eerste keer geselecteerd bij de Rode Duivels en maakte tegen Zwitserland zijn debuut. Op het EK was hij er echer niet bij en hij lijkt de man te zijn die bij Martinez net-niet, net-wel de selectie haalt. In de Nations League tegen Nederland was het net wel en trof hij de lat met een acrobatische omhaal. Ligt zijn ticket voor het WK klaar?

"Mijn focus ligt niet op het WK", is Lukebakio eerlijk bij Het Nieuwsblad. "Ik concentreer me op mijn prestaties hier in Duitsland en zal wel zien wat het wordt. Het is niet aan mij om de selectie te maken al is het WK wel een droom voor mij", klinkt het.