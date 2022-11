Challenger Pro League: Lierse Kempenzonen heeft moeite met Jong Genk, Beerschot verpest het feestje van Lommel

In de Challenger Pro League hebben Lierse Kempenzonen en Jong Genk de speeldag afgesloten. Lierse won. Eerder won Beerschot op het veld van Lommel SK, dat zijn 90-jarig bestaan vierde.

Lommel SK ontving zondagmiddag Beerschot. Alles stond in het teken van het 90-jarige jubileum. Beerschot maakte meteen duidelijk dat het niet gekomen was om mee cadeautjes uit te delen. Thibaud Verlinden scoorde na nog geen minuut. Lommel kwam via Jordan Kadiri meteen langszij. Daarna hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Er waren kansen aan beide kanten, maar we gingen met 1-1 rusten.

Na de pauze was er meteen een kans van Nassim Chadli voor Lommel, maar zonder succes. Ook aan de overkant kwamen er kansen, maar het bleef 1-1. Halfweg de 2e helft was het wel raak. Verlinden maakte zijn 2e. Lommel ging op zoek naar de gelijkmaker, maar enkele minuten voor tijd viel het doelpunt aan de overkant. Nokkvi Thorisson werkte een voorzet van Verlinden binnen. Het bleef 1-3 en zo verpeste Beerschot het feestje van Lommel.

Lierse Kempenzonen en Jong Genk sloten de speeldag af. Genk schoot het best uit de startblokken en kwam na 10 minuten op voorsprong via Andras Nemeth. Net voor de rust kopte Toon Raemaekers Lierse Kempenzonen langszij. Een paar minuten later kwamen ze op voorsprong. Leonardo Rocha werd diepgestuurd en werkte af in de verste hoek.

In de 2e helft kopte Mika Godts een voorzet binnen en zo stond het weer 2-2. Net als voor in de 1e helft sloeg Lierse Kempenzonen ook diep in de 2e helft toe. Thibaut Van Acker bracht hen weer op voorsprong. Op het einde tikte Jarno Libert nog de 4-2 binnen.

Lierse Kempenzonen schuift op in de stand en telt 22 punten. Ze staan samen met RSCA Futures 3e. Beerschot staat 5e met 20 punten. Lommel SK blijft 7e met 15 punten. Onderin blijft Jong Genk laatste met 8 punten.