Piqué in tranen bij afscheid, maar belooft ook terugkeer: "Ik ben hier geboren en ik zal hier sterven"

Gerard Piqué besliste deze week om met onmiddellijke ingang te stoppen met voetballen. De verdediger nam met een match tegen Almeria afscheid van Barcelona (2-0). Hij hield het niet droog bij zijn afscheidsspeech, maar de fans zullen hem waarschijnlijk niet voor altijd moeten missen.

Piqué mikt op een job bij de club en waarnemers zien hem ook al als volgende voorzitter van Barça. “Dank jullie allemaal”, zei Piqué. “Als je ouder wordt, realiseer je je dat je soms afscheid moet nemen als je ergens van houdt. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik hier zal terugkeren. Tussen mij en Barcelona is alleen maar liefde. Nu is het tijd om elkaar even wat ruimte te geven."

"Maar een definitief afscheid betekent dit niet. Ik ben al eens vertrokken bij deze club toen ik zeventien jaar was (Piqué ging toen voor enkele seizoenen naar Manchester United, red), maar toen ben ik ook teruggekeerd. Mijn opa heeft me kort na mijn geboorte al ingeschreven als lid van deze club. Ik ben hier geboren en ik zal hier sterven."