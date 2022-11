Youssoufa Moukoko next big thing? Dortmund-aanvaller valt op met knap record

Als het over talenten in de Bundesliga gaat, praat men steevast over middenvelders Bellingham (Dortmund) en Musiala (Bayern) maar een andere speler maakt ook heel veel furore.

En dat is de 17-jarige Youssoufa Moukoko. De Duits-Kameroense spits was zaterdag goed voor twee doelpunten in de 3-0 overwinning van Borussia Dortmund tegen Bochum. Dat brengt zijn totaal dit seizoen op 6 doelpunten in 12 wedstrijden.

Momenteel is Moukoko 17 jaar en 350 dagen jong en sinds gisteren is hij daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Bundesliga die aan tien doelpunten komt in de Duitse competitie. Een record dat lastig te verbreken zal zijn.

Opvallend genoeg is het contract van Moukoko bij Dortmunt ten einde aan het einde van dit seizoen. De Borussen hebben dus niet veel tijd meer om het goudhaantje langer aan zich te binden.