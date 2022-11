Real Madrid laat zich ringeloren door tien stadsgenoten en is leider af in La Liga

Real Madrid in niet langer de leider in La Liga. Thibaut Courtois en ploegmaats gingen vanavond onderuit bij de buren van Rayo Vallecano.

Meer zelfs: bij een 2-2-tussenstand moest Rayo Vallecano met z'n tienen verder na een rode kaart voor Andoni Iraola. Real Madrid liet zich echter alsnog ringeloren. Oscar Trejo bezorgde de thuisploeg de volle buit.

Op die manier is De Koninklijke - met Thibaut Courtois en zonder Eden Hazard - niet langer leider in Spanje. Al bedraagt de kloof met FC Barcelona amper één punt. Rayo Vallecano volgt dan weer in het spoor van de Europese plaatsen.