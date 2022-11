Hein Vanhaezebrouck lacht met Roberto Martinez: "Een lijst met 150 namen en Duivels zijn gekend"

Donderdag maakt bondscoach Roberto Martinez de selectie van de Rode Duivels.

Volgens trainer Hein Vanhaezebrouck van AA Gent moet er niet absurd gedaan worden over de selectie van de Rode Duivels. Hij kijkt dan ook niet speciaal op van de preselectie van Roberto Martinez waarbij Alessio Castro-Montes op de lijst met 55 namen staat.

“Blij? Moeten we daar nu euforisch over zijn, een lijst met 150 namen? We zijn vertegenwoordigd, maar er zijn anderen die meer vertegenwoordigd zijn. Het is fijn voor hem, maar ook jammer voor anderen. Ach, die 26 zijn toch al gekend, zeker?”