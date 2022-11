Plan B heeft Anderlecht afgewezen: "Daarom word ik niet de nieuwe technisch directeur"

RSC Anderlecht trekt nog steeds aan de mouw van Jesper Fredberg. De Deen wordt nog steeds gezien als dé topkandidaat om de nieuwe technisch directeur te worden. Het paars-witte plan B heeft inmiddels ook al aangegeven dat hij niet naar Brussel zal komen.

Henk van Stee werd door RSC Anderlecht als alternatief gezien voor Jesper Fredberg. De voormalige technisch directeur van onder meer Zenit FC, Feyenoord en Sparta Rotterdam heeft momenteel geen club, maar gaat ook niet in op een paars-wit voorstel.

“Het klopt dat Anderlecht me een aanbieding heeft gedaan”, aldus de 60-jarige Nederlander in Rijnmond Sport. “Maar ik heb met mijn gezin afgesproken dat we niet meer verhuizen en ik dus geen job in het buitenland meer ga aanvaarden.”

Moeilijke bevalling

Anderlecht moet dus hopen op een doorbraak met Fredberg. De technisch directeur van Viborg FF wordt ook aan de mouw getrokken door FC Kopenhagen en FC Midjtylland, waardoor de kansen van Anderlecht geslonken zijn.