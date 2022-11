'Nederlandse topclub aast op goudhaantje Standard'

Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst en dus zijn er stilaan kapers op de kust. Ook voor deze winter al.

Tot op heden heeft Nicolas Raskin zijn contract bij Standard de Liège nog niet weten te verlengen. En dat contract loopt komende zomer af.

Feyenoord

Zolang er geen oplossing is, wenkt mogelijk nog een wintertransfer om toch nog wat te cashen voor de 21-jarige middenvelder.

Nederlandse bronnen melden alvast dat er nadrukkelijke interesse is van Feyenoord in de spelmaker. Of zij hem deze winter kunnen losweken is een andere zaak.