Xavi na rode kaarten voor Piqué en Lewandowski en fout bij tegengoal: "Oneerlijke beslissingen"

Barcelona won in het slot nog van Osasuna, al was het met de hakken over de sloot.

Barcelona won toch nog met 1-2 bij Osasuna dankzij een goal van Raphinha in de 85ste minuut. Na een halfuur had Lewandowski al een tweede geel gekregen, zag Xavi een fout bij de openingsgoal van Osasuna en kreeg Piqué tijdens de rust nog rood als bankzitter nadat hij de scheidsrechter had uitgescholden.

"We voelen ons onrechtvaardig behandeld. Bij de tegentreffer was het niet eens een hoekschop en daarna werd een overtreding gemaakt. De uitsluiting van Lewandowski was ook twijfelachtig. Het waren oneerlijke beslissingen. De scheidsrechter beslist, maar we verdienen een uitleg", zei hij in de Spaanse media achteraf.

Dat Barcelona toch nog won, stemt de Spaanse trainer wel gelukkig. "Dit is een gouden overwinning, één met moed. Het team groeit, we zijn net een familie. We staan halverwege aan kop in de competitie. Dat maakt ons trots."