De zaakwaarnemer van Charles De Ketelaere: "Ik ben zeker dat hij het gaat halen"

Charles De Ketelaere zit momenteel in een moeilijkere periode. Zijn zaakwaarnemer Tom De Mul blijft in hem geloven.

"In het 1e jaar bij een topclub zijn er altijd ups en downs", vertelde Tom De Mul in Sjotcast Podcast. De Mul is zaakwaarnemer van Charles De Ketelaere. "Zijn ontwikkeling verloopt normaal, maar er zijn hoge verwachtingen gecreëerd."

"We hoeven niet in paniek te geraken", ging De Mul verder. "We hebben daarover ook met de club gesproken. Ze wisten dat het wat langer zou duren, want ze hebben in het verleden al gelijkaardige situaties gehad."

Momenteel speelt De Ketelaere minder dan in het begin van het seizoen. "Hij zit in een moeilijkere periode, maar hij werkt eraan om succesvol te zijn. Dat is zijn enige doel en ik ben er zeker van dat hij het gaat halen", sloot De Mul af.