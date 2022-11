Piqué wil ooit voorzitter worden en komt terug op rode kaart: "Ik heb dat niet gezegd"

Gerard Piqué heeft afscheid genomen van het voetbal. Dat deed hij met een rode kaart na kritiek op de scheidsrechter. Nu beweert hij echter dat hij die grove uitspraak nooit gedaan heeft.

Piqué heeft wel grote plannen voor de toekomst. "Op dit moment heb ik de vrijheid om niet langer met wedstrijden en trainingen bezig te zijn. Ik kan me op andere dingen focussen. In de toekomst zou ik graag terugkeren naar Barça, de club van mijn leven We zullen zien of het snel of op lange termijn is. Ooit wil ik voorzitter van Barça zijn. Maar nu niet."

De voormalige verdediger kwam ook nog even terug op de arbitrage. "De scheidsrechters moeten zich verantwoorden. Javier Tebas (baas van La Liga) heeft kleine clubs altijd beter behandeld dan grote clubs. Maar de uitspraak van een teamgenoot wordt in de media als mijn uitspraak betiteld. Maar ik heb dat niet gezegd."

"In Spanje word je heel snel van het veld gestuurd. Spaanse scheidsrechter hebben een gebrek aan empathie. In de Premier League leggen ze alles gedetailleerd aan je uit. Deze scheidsrechter heeft ons tekort gedaan, dat weet iedereen.'"