Martinez geeft meer uitleg over zijn keuzes: "Dit was de moeilijkste beslissing die ik moest nemen" en "Ik ben onder de indruk van wat hij op 18-jarige leeftijd doet in moeilijke situatie"

Roberto Martinez heeft een selectie vrijgegeven waar iedereen wel min of meer mee zal kunnen leven. Hij moest enkele knopen doorhakken, maar maakte de logische keuzes. Hij gaf er zelf meer uitleg over.

Eden Hazard

Hazard zijn situatie is intussen wel genoeg belicht... "Hij heeft de unieke mogelijkheid om van zijn voetbal te genieten bij ons. Hij kan tonen wat hij kan. Ik keek naar drie zaken: betrokkenheid, kwaliteit en ervaring. Hij heeft ze alle drie. Het enige wat hij ontbreekt is matchritme, maar dat zullen we hem moeten geven."

Zeno Debast

Debast is nog niet lang basisspeler bij Anderlecht, dat toch een heel moeilijk seizoen beleeft. "Ik ben erg onder de indruk van hem. Het is makkelijk als jonge gast om te presteren als alles goed gaat en je team alles wint. Maar hij is 18 jaar en levert prestaties in moeilijke omstandigheden. Hij neemt verantwoordelijkheid. Ik vind niet dat we hem moeten behandelen naar zijn leeftijd, maar wel naar zijn daden op het veld."

Lukaku en Openda

"Ik heb drie centrumspitsen geselecteerd door de situatie van Romelu Lukaku", gaf Martinez aan. "Romelu zit op de goeie weg en zal waarschijnlijk wel kunnen meespelen in de groepsfase. Wanneer, dat gaan we nog moeten bekijken. Batshuayi heeft altijd al een goed rapport gehad bij de Rode Duivels. Openda is een heel ander profiel als nummer 9. Hij kan een verdediging uitrekken. Hij kan achter de spitsen spelen en in de ruimte. Hij is ook heel onzelfzuchtig. Hij geeft je andere opties."

Boyata staat zelfs niet op de reservelijst. "Dat was mijn moeilijkste beslissing", aldus de bondscoach. "We moeten de medische risico's beperken en hij is nog niet honderd procent. Ik heb met hem gesproken en ik legde hem uit dat ik deze beslissing moest nemen in functie van het team. Hij reageerde als een echte prof, een echte kapitein. Hij begreep het. Maar om duidelijk te zijn: hij heeft niets verkeerd gedaan."

Amadou Onana

Onana is een relatief nieuwe international. "Het is een verdedigende middenvelder die een goeie structuur aan je ploeg kan geven. Iemand die zowel verdedigend als aanvallend indruk maakt met zijn fysiek. Hij is een vergelijkbaar profiel met Marouane Fellaini en heeft ook leiderskwaliteiten."

Charles De Ketelaere en Dries Mertens

De twee jongens waar toch wat twijfel over was gezien hun transfers en vormpeil. "Nee, dat was geen moeilijke beslissing. Dries is een heel ervaren speler en geeft altijd meer dan hij heeft op een voetbalveld. Hij kan ook anderen stimuleren."

"Charles heeft dan weer ups en downs gehad. Hij begon beter dan verwacht bij Milan, maar nu zit hij in een normaler scenario. Ik wou een goeie mix van ervaring en jeugd. Er zijn zeven spelers die hun derde WK spelen en negen hun tweede. Daarnaast heb je dan de nieuwe jongens. Die verschillende groepen komen nu samen."

Jérémy Doku

Doku heeft dit seizoen iets meer dan 200 minuten gespeeld. "Hij tovert een glimlach op je gezicht als je over hem spreekt. Hij brengt magie op een veld. Hij kan iets wat maar weinig spelers kunnen. We werken nu al lang met hem. En ja, hij heeft niet genoeg gespeeld, maar we kunnen hem een rol geven waarin hij belangrijk kan zijn. De voorbije maanden zagen we bij hem ook de parameters die we wilden zien."