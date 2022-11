Selectie WK: Kameroen pakt KV Mechelen-speler mee, voor Ngadeu geen plaats

Kameroen heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. Met Samuel Oum Gouet zit er een speler uit de Jupiler Pro League erbij.

Enkel Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) zit als speler uit de Belgische competitie in de WK-selectie van Kameroen. Michael Ngadeu van AA Gent zit er niet bij. Didier Lamkel Zé had ook op een selectie gehoopt, maar hij is er niet bij.

Verder zijn er nog 3 spelers met een verleden in België. Dat zijn Jean-Charles Castelletto (ex-Club Brugge), Collins Fai (ex-Standard) en Martin Hongla (ex-Antwerp).

De selectie voor Kameroen: Onana, Espassy, Ngapandouetnbu Castelleto, Ebosse, Faï, Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh, Ntcham, Ondoa, Hongla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa, Ngom, Ngamaleu, Bassogog, Mbeumo, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko Ekambi, Choupo-Moting en Souaibou.