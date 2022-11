Louis van Gaal neemt Noa Lang en Vincent Janssen mee naar het WK

Nederland heeft zijn WK-selectie bekendgemaakt. Daar zitten ook 2 spelers uit de Jupiler Pro League bij.

Eerder op de dag waren er al geruchten dat Noa Lang in de WK-selectie van Nederland zou zitten. 's Middags bevestigde bondscoach Louis van Gaal die geruchten. Lang gaat mee naar Qatar. Ook Antwerp-speler Vincent Janssen is erbij. Zij zijn de enige spelers in de selectie met een Belgische link.

Ook zijn er nog enkele opvallende afwezigen in de selectie. Zo is Brian Brobbey er niet bij. Ook Ryan Gravenberch kreeg in de ochtend het nieuws te horen dat hij er niet bij is. Jasper Cillessen zou zwaar teleurgesteld zijn om zijn niet-selectie.