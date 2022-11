Vijfde overwinning op rij voor RC Lens en Openda

Op de vijftiende speeldag van de Franse Ligue 1 heeft RC Lens met 2-1 gewonnen van Clermont.

Clermont begon met Maximiliano Caufriez linksachter en kwam via een owngoal van Salis Abdul Samed net voor de rust op een 0-1-voorsprong.

In de tweede helft kon Lens in tien dolle minuten de situatie helemaal keren. Wesley Said en Seko Fofano scoorden de twee doelpunten.

Rode duivel Loïs Openda mocht tussen de twee doelpunten in invallen. Met vijf zeges op rij komt RC Lens op de tweede plaats in de stand van Ligue 1.