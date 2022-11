Is Alfred Schreuder na het WK nog trainer van Ajax?: "Het is nu zo licht ontvlambaar"

Ajax speelde voor de tweede keer op rij gelijk tegen een ploeg in de onderste regionen van het klassement.

Na een gelijkspel tegen Vitesse woensdag speelde Ajax zaterdag ook gelijk tegen Emmen. En dat ondanks een 1-3 voorsprong na een halfuur. In Nederland denken ze niet dat Schreuder na het WK nog trainer is van Ajax.

"Als je ziet welke kansen Ajax na rust heeft weggegeven, er lag zoveel ruimte... Ze kwamen er achter elkaar doorheen. Er was nul communicatie, geen oriëntatie", zei Arnold Bruggink bij ESPN.

"Ligt het allemaal aan Schreuder? Ik denk het niet. Is dit nog te redden? Doorgaan met deze selectie in combinatie met deze trainer kan niet, het is nu zo licht ontvlambaar", zei Marciano Vink.

Schreuder zelf is nog zelfzeker over zijn positie. "Het is voor iedereen goed om in de spiegel te kijken, dat begint bij mij. Of ik in januari nog trainer van Ajax ben? Daar ga ik wel van uit", zei hij op zijn persconferentie.