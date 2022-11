Hazard is nog altijd strijdlustig: "Ik ga mijn plaats niet zomaar aan Trossard afgeven, ik ben in twee-drie jaar geen nul geworden"

Toch wel een kleine verrassing: de persdienst van de Duivels zette Eden Hazard als eerste op de persconferentie in de voorbereiding voor het WK. En uiteraard kwamen er veel moeilijke vragen, maar de kapitein van de nationale ploeg beantwoordde ze allemaal met de glimlach en met een goeie uitleg.

Eden, hoe beleef jij je situatie bij Real Madrid?

"'t Is moeilijk, want ik wil spelen. Ik wil meer spelen, maar dat maakt deel uit van het voetbal. Er is een trainer die keuzes maakt en daar kan ik niets tegenin brengen, zeker niet als hij wint. Ik wil wel elke dag op training tonen dat ik klaar ben om te spelen."

Is het moeilijk om optimistisch te blijven in die omstandigheden?

"Ik probeer altijd de lach te houden, zo zit ik in elkaar. Sommige dagen is dat wel moeilijker. Als je denkt dat je gaat spelen en je speelt dan niet... Ik probeer beter te doen in de tijd die ik krijg. Zo had ik hier een goeie eerste match met de Duivels, maar de tweede was dan weer minder. Er zijn mensen die twijfelen aan mijn kwaliteiten, maar ik twijfel niet."

Geeft Ancelotti je dan uitleg?

"Hij geeft uitleg op de persconferenties. Het is voor hem ook moeilijk om telkens op dezelfde vraag te moeten antwoorden."

Zie je het WK dan als een mogelijkheid om in januari een transfer te versieren?

"Ik wil niet vertrekken bij Madrid, maar dat is misschien niet enkel mijn beslissing. We zullen zien wat er na het WK gebeurt. Mijn focus ligt op een zo goed mogelijk toernooi spelen."

Met Trossard heb je een te duchten concurrent. Misschien wel de meeste concurrentie die je ooit had bij de Rode Duivels?

"Die beslissing is aan de coach. Of ik mezelf op het veld zou zetten? (lacht) Wat denk je zelf? Tuurlijk! Of ik het verdien? Niet voor de laatste twee jaar, maar wel voor wat ik gedaan heb de laatste 15 jaar. Ik heb de wil nog, maar ik heb mijn kwaliteiten al lang niet kunnen laten zien. Ik wil tonen dat ik nog kan voetballen, dat ik geen nul geworden ben in twee-drie jaar tijd. Ik wil de ploeg laten zien dat ze nog op hun kapitein kunnen rekenen."

"En die concurrentie... Tja, toen ik begon bij Lille nam ik de plaats van iemand in. Toen ik bij Chelsea speelde nam ik ook iemands plaats in. Ooit gaat er ook iemand de plaats van Messi en Ronaldo innemen. Ik geef gewoon niet op. Als Trossard speelt, zal ik de eerste zijn om hem te feliciteren. Maar ik ga mijn plaats niet zomaar afgeven aan hem. Of je een kapitein op de bank kan zetten? Ja soms, maar niet altijd (glimlacht)."

Wat zijn je ambities voor het WK?

Zo ver mogelijk geraken. Ik weet dat er twijfels zijn rond onze ploeg, maar we hebben nog steeds een mooi team. Ik begrijp die twijfels ook. Ik speel niet veel, Romelu is geblesseerd, onze verdediging is wat ouder. In 2018 waren we misschien wel op onze piek. Ik luister alvast niet te veel naar de kritiek."