Hazard heeft héél duidelijke boodschap voor Real Madrid: "In januari is een transfer onmogelijk"

Florentino Perez mag op zijn kop gaan staan. Eden Hazard denkt er zelfs niet aan om Real Madrid in januari te verlaten. Deze zomer liggen de kaarten wél anders.

"In januari is een transfer onmogelijk", is Eden Hazard héél duidelijk in Marca. "Dat kan gewoon niet met mijn gezin. Bovendien hebben ze het naar hun zin in Madrid. Volgende zomer is die mogelijkheid er wel. Op dat moment ga ik mijn laatste contractjaar in."

Hazard beseft dat er dan keuzes moeten gemaakt worden. "Dan moet ik het accepteren als de club zegt dat ze willen dat ik vertrek. Uiteraard zou ik liever meer spelen en tonen dat ik nog steeds een goede speler ben. Maar op dit moment zijn er ook spelers die beter zijn dan mij.