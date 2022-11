Ronaldo vertelt hartverscheurend verhaal over zijn overleden zoontje: "Ik praat vaak tegen zijn as, ik word er een betere vader door"

Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez verloren in april hun zoontje. Het dochtertje werd wel gezond geboren. Bij Piers Morgan heeft de Portugese superster het hartverscheurend verhaal gedaan van hun emoties bij dat moment.

Voor Ronaldo was het overlijden het zwaarste moment sinds hij zijn vader verloor. "Dat was waarschijnlijk het zwaarste moment sinds het overlijden van mijn vader. Als je een kind krijgt, verwacht je dat alles goed gaat. Als mens is het moeilijk om te accepteren dat er complicaties zijn. Georgina en ik hadden een moeilijke periode. We begrepen niet waarom het ons overkwam', vertelt Ronaldo.

"Het was heel, heel moeilijk om te begrijpen wat er gebeurde. Voetbal stopt niet, de vele competities gingen door. Maar het doorkomen van dat moment was waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn leven. Ik probeer het soms uit te leggen aan mijn familie. Ik heb me nooit zo gelukkig en verdrietig gevoeld op hetzelfde moment", zegt hij over de blijdschap over zijn dochter en het overlijden van zijn zoon. "Je weet niet of je moet lachen of huilen. Je weet niet wat je moet doen."

De as van zijn zoontje bewaart hij in zijn huis. "Ik praat er vaak tegen. Ik wil het de rest van mijn leven bewaren. Ik word er een betere vader door."