Trossard reageert op interesse van Chelsea en Potter: "Waar mijn toekomst na het WK ligt? Daar kan ik geen antwoord op geven"

Leandro Trossard wordt sinds de verhuis van Graham Potter aan Chelsea FC gelinkt. Ook de Rode Duivel ziet een stapje hogerop zitten. De coach op Stamford Bridge is alleszins fan.

“Het was heel vreemd toen Graham Potter vertrok”, blikt Leandro Trossard terug in Het Laatste Nieuws. “Bij Brighton & Hove Albion heb ik altijd onder hem gespeeld, hé. En ik kan zeggen dat ik jaar na jaar beter ben geworden. Plots stond daar in september een nieuwe coach. Maar ook Roberto De Zerbi wil voetballen. De manier waarop hij speelt past perfect bij mij.”

Al valt de geruchtenmolen niet te ontkennen. Chelsea FC wil Trossard in januari naar Londen halen. “Ze hebben zich alvast nog niet gemeld. Niet bij Brighton en niet bij mij. Ik wil me nu vooral concentreren op het WK. Ik kan dan ook geen antwoord geven op de vraag waar mijn toekomst na Qatar zal liggen.”