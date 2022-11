Franse sterkhouder gaat Rode Duivels niét onderschatten: "Reken België ook maar bij de favorieten voor de wereldtitel"

Frankrijk is in Qatar één van de absolute favorieten om zichzelf op te volgen als wereldkampioen. Benjamin Pavard is echter op zijn hoede. De Fransman lijkt zelfs meer geloof te hebben in de Rode Duivels dan het Belgische volk zelf.

“Het klopt dat we opnieuw tot de favorieten behoren om het WK te winnen”, verstopt Benjamin Pavard de ambities niet in de Franse kranten. “We weten welke fouten we moeten vermijden. Dé manier om te slagen? Karim Benzema en Kylian Mbappé in stelling brengen.” (lacht) De flankverdediger van Bayern München beseft echter dat het geen gezondheidswandeling zal worden. “Ik reken Brazilië en Argentinië ook bij de topfavorieten. Bovendien mogen we landen als Duitsland, Engeland en Portugal niet vergeten. Reken België daar trouwens ook maar bij.”