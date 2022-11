Hugo Lloris zal op het WK geen speciale kapiteinsband dragen: "We moeten het land respecteren"

Duitsland zal op het WK een speciale kapiteinsband dragen. Frankrijk heeft beslist om dat niet te doen.

De Franse voetbalbond probeerde tot 2 maal toe aan de FIFA schriftelijk te vragen of ze op het WK de kapiteinsband in regenboogkleuren mogen dragen. Er kwam telkens geen antwoord. Daarop besliste de bond dat ze de band niet zullen dragen.

Voorzitter van de bond, Noël Le Graët, gaf meer uitleg bij L'Equipe. "We moeten gaan spelen in een land dat we moeten respecteren. Dus liever niet", klonk het.

Aanvoerder Hugo Lloris die die band normaal zou gedragen hebben sloot zich daarbij aan: "Wanneer wij in Frankrijk buitenlanders ontvangen, willen wij vaak dat zij onze regels volgen en onze cultuur respecteren. Ik zal dan ook hetzelfde doen als we naar Qatar gaan. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik moet voor ze respect hebben."