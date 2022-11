SK Beveren moet sterkhouder missen in de topper tegen RWDM

Zaterdagavond spelen SK Beveren en RWDM tegen elkaar. Een topwedstrijd in de Challenger Pro League. SK Beveren moet het wel zonder één van zijn sterkhouder doen.

Goed nieuws en slecht nieuws bij SK Beveren. Voor de topper tegen RWDM beschikt coach Wim De Decker namelijk over een volledig fitte kern. Het slechte nieuws is dat sterkhouder Joachim Van Damme niet zal kunnen aantreden. De middenvelder pakte tegen Lierse zijn 5de gele kaart van het seizoen en is één wedstrijd geschorst.

De inzet van morgen is de eerste plaats in de Challenger Pro League. De winnaar wordt namelijk alleen leider want beide ploegen delen de 1ste plaats met beide 27 punten.