Lommel SK herpakt zich tegen Jong Genk: "Weer naar boven kijken"

Lommel SK beleefde enkele moeilijke weken in de Challenger Pro League, maar won vrijdag met 2-1 het belangrijke duel tegen Jong Genk.

Bij Lommel SK halen ze opgelucht adem na de overwinning tegen Jong Genk. “Deze zege is erg belangrijk voor ons, de fans en de hele club”, zegt Agustin Anello die scoorde voor Lommel aan Het Nieuwsblad.

Hij scoorde drie van zijn vier goals van dit seizoen tegen de beloften van Genk. “Maar dat is toeval, want ik probeer natuurlijk elke week te scoren. Daar dienen spitsen toch voor? Die moeten scoren.”

“Wij zijn vooral blij met de drie punten. Voor ons was dit een wedstrijd zoals elke andere. Enkel de drie punten tellen. Nu kunnen we weer naar boven kijken. Ons doel, waar we willen staan en ook zullen staan, is de top zes.”