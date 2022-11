Qatarees bondscoach betreurt "desinformatie": "Onevenredige benadering van de realiteit" en "Daar is geen bewijs voor"

Voor het WK werd er heel veel geschreven over de werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar. En over het aantal doden. Ook Felix Sanchez Bas, bondscoach van Qatar, kreeg daar vragen over.

Qatar kreeg veel kritiek, maar de autoriteiten hebben alle klachten met klem ontkend en zeggen dat ze de arbeidswetgeving hebben hervormd. De cijfers over het aantal doden ontkennen ze ook. “Er werd al veel gesproken over dit onderwerp, maar ik denk dat er veel verkeerde informatie is. Dat zorgt voor een onevenredige benadering van de realiteit”, aldus Sanchez Bas.

“Maar natuurlijk is een sterfgeval op een werkplek het meest tragische dat kan gebeuren, hier in Qatar en in elk ander deel van de wereld. Ik hoop dat het WK het leven van iedereen die in achtergestelde omstandigheden leeft, beter kan maken. Niet alleen in Qater, maar in elk land ter wereld."

Ook kwamen er geruchten dat spelers van Ecuador, de eerste tegenstander van Qatar, steekpenningen aangeboden kregen. “Daar is geen bewijs voor en bovendien is de bron van het nieuws onbekend. We bereiden ons hier al jaren op voor en zijn een solide groep. Niets of niemand zal ons van buitenaf destabiliseren. Dit heeft geen invloed op ons."