Ambitieuze Van Gaal wil opstelling niet prijsgeven maar doelman en creatieve speler lijken zeker van hun plek

Voor Louis Van Gaal en zijn team komt de eerste match op het WK dichtbij. Zijn opstelling wilde de Nederlandse bondscoach nog niet prijsgeven op zijn persbabbel.

In onder meer De Telegraaf was uitgelekt dat Andries Noppert onder de lat zou staan tegen Senegal. Van Gaal weigerde om dat te bevestigen. "Ik weet het wel, jullie nog niet. Ik ga het jullie niet vertellen. Ik geef nooit de opstelling prijs. Ik ben wel redelijk overtuigd van mijn keuze. Het zou slecht zijn als dat anders was."

Photonews

Geen onthullingen over de basiself dus, of toch? Voor een andere positie in het team maakte Van Gaal de vergelijking tussen Gakpo en Klaassen. "Gakpo is creatiever, Klaassen meer een teamspeler. Als Memphis niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Dan is het vrij logisch dat Gakpo gaat spelen en Klaassen niet. Dan heb ik voldoende uitgelegd, denk ik."

Nadat zijn spelers op training nog wat voetbalden tegen twintig arbeidsmigranten, is Van Gaal er ook klaar mee om politieke statements te doen. Over hoe ver Nederland kan geraken, daar wou hij het wel nog eens over hebben. "Er zijn teams die in mijn ogen van een hoger niveau zijn dan wij, maar wij kunnen kampioen worden. Of we het worden is een tweede, maar we kunnen het wel."