📷 Toch iemand met ballen: Engelse analiste en gewezen voetbalster draagt wél de armband

Diverse landen gingen een armband dragen met daarop "One Love", maar uiteindelijk kwam er uit schrik voor een gele kaart voor de aanvoerder een ommekeer.

Het regende kritiek op de sociale media, maar er zijn gelukkig nog mensen die ondertussen wél tonen hoe het ook kan.

Alex Scott - gewezen international bij de Three Lionesses en nu analiste voor de BBC - kwam met een ferm statement.

Alex Scott is wearing the One Love arm band whilst presenting on BBC One. pic.twitter.com/GAZxwEKw0H

alex scott, a queer woman of colour, wearing the one love armband just shows that she has so much more courage than anyone walking on that pitch today