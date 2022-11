Jonathan David gelooft in stunt tegen Rode Duivels: "Eerst de groepsfase en dan zien we wel"

Woensdag beginnen de Rode Duivels aan het WK in Qatar. Met oude bekende Jonathan David bij tegenstander Canada.

In 2021 verkaste Jonathan David voor 32 miljoen euro van AA Gent naar Lille. Het wordt voor hem dan ook een heel bijzondere match, woensdag tegen de Rode Duivels.

“Ik heb er alleen maar goeie herinneringen aan. Het is een competitie waar jonge voetballers kansen krijgen en bij Gent was ik omringd door andere topspelers waardoor ik kon groeien als speler. Ik kijk uit naar de eerste WK-wedstrijd, maar ik moet Canada natuurlijk helpen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Canada kan de Rode Duivels volgens David zeker aan. “We kunnen België verslaan, waarom niet? We zullen vooral heel efficiënt moeten zijn. Ons eerste doel is tonen aan de wereld dat Canada ook een voetbalnatie is door goed te presteren tegen België en Kroatië. We moeten demonstreren dat we goeie spelers hebben voor de toekomst. Eerst willen we de groepsfase overleven en dan zien we wel waar we stranden.”